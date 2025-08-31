Haberler

MKE’de Kontrollü Patlama Paniğe Yol Açtı

KONTROLLÜ PATLAMA OLAYI PANİĞE NEDEN OLDU

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda gerçekleşen bir kontrollü patlama, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Olay, Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nde meydana geldi. İddialara göre, fabrikanın patlayıcı imha bölümü içinde gerçekleştirilen bu kontrollü patlama sonrası, çevredeki otluk alanda yangın çıktı.

PATLAMANIN YÜKSEK SESİ VATANDAŞLARDA KORKU YARATTI

Patlamadan kaynaklanan yüksek ses, çevrede yaşayan halkın korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Bu olayın etkisiyle, bazı evlerin camlarında çatlaklar oluştu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin gayreti devam ediyor.

