MKE MOD184, Yerli Tapa Sistemi Üretimi

MKE MOD184’ÜN TANITIMI

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Türkiye’nin kalifikasyonunu tamamladığı ilk çok maksatlı tapa sistemi olan MKE MOD184’ü Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine sunmak için hazırlanıyor. MKE tarafından başlatılan proje ile “TSK’nın ihtiyaç duyduğu bütün konvansiyonel tapa sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilmesi” hedefleniyor. Bu proje kapsamında 105 ile 203 milimetre arasındaki tüm topçu mühimmatı kalifiye edildi. Böylece mekanik çarpmalı tapa MKE MOD92, aydınlatma özellikli elektronik zaman tapası MKE MOD124, tahrip özellikli elektronik zaman tapası MKE MOD134, yaklaşmalı tapa MKE MOD135 ve çok maksatlı tapa MKE MOD184 yurt dışında bağımlılığı sona erdirerek kalifiye edildi.

MOD184’ÜN GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

MKE MOD184, 105 ile 203 milimetre arasındaki tahrip mühimmatında kullanılmak amacıyla tasarlanmasının yanı sıra modern güvenlik gereksinimlerinin tamamını karşılıyor ve bağımsız iki emniyet sistemine sahip. Herhangi bir modern 155 milimetre topçu obüsüyle kullanılabilen tapa, hızlı bir şekilde programlanabiliyor. Atış öncesinde sınırsız sayıda programlama yapılabiliyor ve tapaya yüklenen zaman değeri sürekli okunabiliyor. Tapa içinde yer alan bataryanın durumu da kontrol edilebiliyor. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan tapa, elektronik karıştırmalara karşı koruma sağlıyor ve ayar cihazıyla herhangi bir mod tanımlanmazsa gecikmeli devreye giriyor. Böylece elektronik yönlendirmelerden etkilenmemiş oluyor.

MÜHİMMAT ÜRETİMİ VE KABİLİYETLERİ

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan MKE Mühimmat Fabrikası Müdürü İhsan Çağatay Öncel, 25 ile 203 milimetre arasındaki dönü dengeli veya kuyruk dengeli mühimmatların tamamının üretimini yaptıklarını açıkladı. Bunun yanı sıra çeşitli tip el bombaları, uçak bombaları, İHA ve SİHA mühimmatlarının da üretim kalemleri arasında bulunduğunu belirtti. Öncel, mühimmatın tüm bileşenlerini üretme kabiliyetine verdikleri önemle dikkat çekerek, barut, fünye mekanizmaları, mühimmatın gövdesi ve tapaların da mühimmat fabrikasında üretildiğini ifade etti. MKE, dünyada mühimmatın tüm bileşenlerinin üretildiği birkaç kuruluştan biri olma özelliği taşıyor. Yenilikçi yaklaşımı ve sürekli geliştirilen projeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

TAPA VE FONKSİYONLARI

MKE MOD184’ün geliştirilmesinde görevli makine mühendisi Samet Aydın, tapanın mühimmatın en önemli parçalarından biri olduğunu dile getirdi. Tapanın, mühimmatın üretiminden, depolanmasına, nakliyesi ve kullanımına kadar tüm aşamalarda güvenliği sağladığını belirtti. Aydın, mühimmatın atıldıktan sonra çalışmasını engellediğini ve bu durumun hem silah hem de kullanıcı güvenliğini sağladığını ifade etti. MKE’nin yıllar önce bir “tapa yol haritası” oluşturduğunu belirten Aydın, bu çerçevede mekanik çarpmalı MKE MOD92 tapasının arkasından elektronik zaman ve yaklaşmalı tapaların geliştirilip kalifiye edildiğini aktardı. MKE MOD184, 105 ile 203 milimetre aralığındaki mühimmatın patlama, gecikmeli özelliği ve zamanlamanın yanı sıra hedefe yaklaşma anında patlama gibi farklı fonksiyonları da gerçekleştirebiliyor.