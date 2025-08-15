MKE Müzesi’nde Özel Sergi Açıldı

ÖZEL FOTOĞRAF SERGİSİ SANAT VE TARİHSEVERLERLE BULUŞTU

Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümü dolayısıyla MKE İmalat-ı Harbiye Müzesi’nde, ‘Tophane-i Amireden İmalat-ı Harbiye’ye MKE’ temalı özel bir fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, MKE Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Aksöz, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu ve 1’inci TBMM Müzesi Şube Müdürü Fatma Hicret Un da katıldı. Sergide, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine uzanan savunma sanayi mirası, MKE’nin arşivinden ve koleksiyonlarından seçilen fotoğraflarla ziyaretçilere sunuldu.

ATATÜRK’ÜN BAĞIŞ MAKBUZU İLK KEZ SERGİLENDİ

Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi arazilerinden 600 bin metrekarelik bir bölümü savunma sanayisinde kullanılmak üzere hazineye bağışladığını gösteren bağış makbuzu ilk kez sergilendi. MKE Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Aksöz, Atatürk’ün arazilerini bağışladığını belgeleyen orijinal makbuzu sergilemenin kendileri için bir onur kaynağı olduğunu belirterek, “1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi arazisinin büyük bir bölümünü silah ve mühimmat fabrikası olarak tahsis etmesine dair belgeyi bugün sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu belge geçmişimize dair bir hatırlatma olmanın yanı sıra, bağımsızlık iradesinin ‘Milli Sanayi’ vizyonu ve üretim azminin en somut göstergesi. Atatürk’ün bu kararı, kendi ordusunu kendi kaynaklarıyla güçlendirme anlayışını ortaya koymuş ve yerel ile milli sanayimizin temellerini atmıştır. Bugün bizler, onun öngörüsü ve kararlılığı ile ‘Türkiye Yüzyılı’nda milli kabiliyetlerimizi ileriye taşıma sorumluluğunu gururla taşıyoruz” dedi.

ANKARA’NIN TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, İmalat-ı Harbiye Müzesi’nin 2013 yılında kurulduğunu ifade ederek, “Milli bilincimizi, kültürümüzü ve Milli Mücadele’nin merkezi olan Ankara’nın önemini anlatan bir eser kazandırmış bulunuyoruz. Bu tarz yapılarla Ankara’nın turizm açısından eksikliklerine bir nebze ivme kazandırıyoruz. Burayı tanıtmak, görünürlüğünü arttırmak ve savunma sanayi alanındaki başarılarımızı sergilemek için elimizden geleni yapacağız. Bakanlık olarak bu konuyu her zaman destekleyeceğimizi belirtmek isterim” dedi.