MKEK’de Casusluk: Bilgileri Kim Çaldı?

İSMET SAYHAN’IN TUTUKLANMASI VE SUÇLAMALAR

MKEK’in eski Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Sayhan ile bağlantılı olarak, Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner gözaltına alındı ve şirketlere kayyum atandı. Sayhan ve sorgulanan diğer şüphelilerin, devletin kritik birimlerine yönelik teknoloji casusluğu konusundaki girişimleri önemli bilgiler taşıyor. Sanıklar, teknik bilgilerin yanı sıra kritik tesislerde çalışan deneyimli personeli transfer etmek için de çaba gösteriyor. Savcılık soruşturması, Sayhan ve şu an kayyum yönetiminde bulunan ASSAN isimli şirketin yöneticilerinin, gizli bilgileri cep telefonlarında bulundurup birbirlerine göndermesinin pervasızca yapıldığını ortaya çıkardı.

SUÇLAMALARIN TEMELİ VE SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI

İsmet Sayhan’ın tutuklanması hafta içinde gerçekleşmesine rağmen, soruşturmanın temeli daha öncesine dayanıyor. MKEK, ASSAN ve Sayhan’ın adının geçtiği “TSK’nın top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması” olayıyla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından yapılan soruşturmalardan elde edilen bilgiler, Sayhan’ın suç örgütü içerisinde yer aldığını gösteriyor. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun’da düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı, 6’sı adli kontrol tedbiriyle serbest kaldı. Sayhan dosyası, İBB soruşturmalarında önemli bilgiler veren Aziz İhsan Aktaş’ın tehdit edilmesiyle ilgili haberlerle birlikte gündeme geldi. Sayhan, “Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçlamalarıyla tutuklandı.

İFADESİNDEKİ DETAYLAR VE TANIKLIKLAR

Eski MKEK Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan, mesleğinin avukatlık olduğunu belirtiliyor. 26 Ağustos’ta alınan ifadesinde “Cem Sefa” takma ismini kullandığını ve bu isimle kitaplar yazdığını açıkladı. Sayhan, aylık gelirinin 500 ile 600 bin lira arasında olduğunu ve kendisini “Avukat ve öğretim görevlisi” olarak tanıttığını ifade etti. Sayhan, “Selahattin Yılmaz suç örgütü” ile bağlantısını da savcılara şöyle anlattı: “Selahattin Yılmaz’ı 2019 yılından itibaren tanırım. Bu kişiyle kişisel bir ilişkim yoktur.” Sayhan ile Yılmaz arasında herhangi bir sözleşme veya ticari ilişki olmadığını her seferinde yineledi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İLE İLİŞKİSİ

Sayhan’ın ifadesi, İBB soruşturmalarında öne çıkan Aziz İhsan Aktaş’ı tanıdığını ve iddialara göre onu “tehdit” ettiğini gösteriyor. Sayhan ifade verirken, “Bu tarz birinin tehdit edilmesi benim yaşam alanıma terstir. Böyle bir durumu öğrensem bile yetkili mercilere bilgi veririm” dedi. Ayrıca, Sayhan’ın MKEK görevi sırasında kritik elemanların başka şirketlere transfer edilmesiyle ilgili sorulara maruz kaldığı da saptandı. Sayhan, önemli personel transferi ile ilgili ihalelerde bilgi paylaşımında bulunduğuna dair sorulara ise genel yanıtlar verdi.

GİZLİ BİLGİLERİN İLETİMİ

Sayhan, kayyum atanmış Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner ile iki kez görüştüğünü belirtirken, gizli bilgileri telefondan ilettiği öne sürülüyor. Sayhan, bu durumu, “Görüntülerle ilgili olarak ben böyle bir paylaşımı hatırlamıyorum. Ancak o görüntüde benim gönderdiğim herhangi bir bilgi yoktu” şeklinde izah etmeye çalıştı. Sayhan, Savcıların tespit ettiği bu gizli bilgilerin, Emin Öner tarafından kendisine gönderilen bir mesajın alıntısı olduğunu ve dolayısıyla aslında kendisinin göndermediğini iddia etti.