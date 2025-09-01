MLS Finalinde Olaylar Gerçekleşti

OLAYLI FİNAL MAÇI

MLS Lig Kupası finalinde Seattle Sounders ile Inter Miami arasında gerçekleşen maç, tartışmalı olaylara sahne oldu. Inter Miami’nin rakibine 3-0 yenilmesi sonrası, özellikle Luis Suarez ve Sergio Busquets’in eylemleri dikkat çekti. Maçın bitiş düdüğünün çaldığı anlarda, Suarez ve diğer Inter Miami oyuncuları arasında bir arbede çıkmış durumda.

ŞİDDETİT ARTAN ANLAR

Sergio Busquets, Seattle Sounders’ın Meksikalı oyuncusu Obed Vargas’a yumruk atarken, Tomas Aviles de Jackson Ragen’a saldırıda bulundu. Luis Suarez, daha önce karşılaştığı ırkçılık ve rakiplerini ısırma gibi olaylardan dolayı dikkat çekerken, bu kez Seattle Sounders’ın bir çalışanına, güvenlik direktörü Gene Ramirez’a yüzüne tükürmesiyle gündeme geldi. Bu durum sonrası, Suarez’in MLS yönetiminden ciddi bir ceza alması bekleniyor.

MESSI OLAYLARA DAHİL OLMADI

Olayların ortasında Lionel Messi’nin ise herhangi bir müdahalesi olmadığı görüldü. Olayların ardından Suarez, maça dair geliştirmeler yaparak bazı oyuncularla el sıkıştı. Bu tür olaylar, futbol dünyasında sporun ruhuna aykırı bir hava yaratırken, gerek oyuncular gerekse yönetimler için tartışma konusu olmaya devam ediyor.