MLS Takımında Messi’nin Koruması, Cheuko

LIONEL MESSI’YE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ

MLS takımı Inter Miami’de forma giyen Lionel Messi’nin korumalığını üstlenen Yassine Cheuko’nun yıllık kazancı gündeme geldi. AS kaynaklı habere göre, Cheuko, Messi’nin yanında kalarak koruma görevini yürütüyor ve bu işten yıllık 3.5 milyon euro (yaklaşık 167 milyon lira) kazanıyor.

KORUMANIN HAKLARI VE ÖZELLİKLERİ

Eski bir asker olan Cheuko’nun haftada 3 gün izin hakkı bulunuyor. Ayrıca kendisine ait özel bir araç ve evin yanı sıra, sınırsız harcama yapma imkanı da mevcut.

Bununla birlikte, MLS yönetimi geçtiğimiz aylarda Cheuko’nun sahaya girişini yasaklama kararı aldı. Yasağın gerekçesi olarak ise Cheuko’nun sahaya giren taraftarlarla ilgili sert müdahalelerde bulunması gösterildi.

Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Palandöken'de çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 bin metrekarelik alan zarar gördü.
“Altın Başarı Ödülleri” Töreni Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk Spikerler Platformu ile Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri', İstanbul'da gerçekleşti. Ödül töreninde, 'Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi' ödülü, Bedia Teymur'a verildi.

