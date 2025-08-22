MLS Takımında Messi’nin Koruması, Cheuko

LIONEL MESSI’YE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ

MLS takımı Inter Miami’de forma giyen Lionel Messi’nin korumalığını üstlenen Yassine Cheuko’nun yıllık kazancı gündeme geldi. AS kaynaklı habere göre, Cheuko, Messi’nin yanında kalarak koruma görevini yürütüyor ve bu işten yıllık 3.5 milyon euro (yaklaşık 167 milyon lira) kazanıyor.

KORUMANIN HAKLARI VE ÖZELLİKLERİ

Eski bir asker olan Cheuko’nun haftada 3 gün izin hakkı bulunuyor. Ayrıca kendisine ait özel bir araç ve evin yanı sıra, sınırsız harcama yapma imkanı da mevcut.

Bununla birlikte, MLS yönetimi geçtiğimiz aylarda Cheuko’nun sahaya girişini yasaklama kararı aldı. Yasağın gerekçesi olarak ise Cheuko’nun sahaya giren taraftarlarla ilgili sert müdahalelerde bulunması gösterildi.