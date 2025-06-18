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MLS’te En Çok Satılan Formalar: Messi

MLS’TE EN ÇOK SATILAN FORMALAR

MLS, Avrupa’dan transfer ettiği yıldız futbolcularla dikkat çekiyor. Formaları en çok satılan oyuncular arasında yapılan son liste açıklandı. Listenin zirvesinde, Arjantinli süperstar Messi yer alıyor. Messi, Amerika’da en yüksek satış rakamlarına ulaşan futbolcu olarak dikkat çekiyor.

ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ ZAHAN VE ROSSİ

Listenin devamında, Galatasaray’ın eski oyuncusu Wilfried Zaha yer alıyor. Zaha, forması en çok satılan futbolcular arasında yedinci sıradan kendine yer buluyor. Ayrıca, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Rossi de listede bulunuyor ve 10. sırada yer alıyor. MLS’te en çok satılan ilk 10 ismin tam listesi şöyle:

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