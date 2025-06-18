Mls’te En Çok Satılan Oyuncular: Messi

MEVCUT SATIŞ LİSTESİ

Avrupa’dan transfer ettiği ünlü futbolcularla dikkat çeken MLS’te en çok satan formalar açıklandı. Listede zirveyi Arjantinli yıldız Messi aldı. Messi’nin forması Amerika’da en fazla satış yapan oyuncu oldu.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE TEMSİLCİLERİ

Listenin diğer sıralarında Galatasaray’ın eski oyuncusu Wilfried Zaha ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Rossi de yer aldı. Zaha, forması en çok satılanlar arasında yedinci sırada bulunurken, Diego Rossi onuncu sırada yer aldı.

İşte MLS’te forması en çok satılan ilk 10 isim: