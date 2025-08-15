Mma Kursları Manisa’da Büyüyor Ve İlgi Çekiyor

SON DÖNEMDE YÜKSELEN MMA İLGİSİ

Son yıllarda dünya genelinde büyük bir popülarite elde eden MMA (Karma Dövüş Sanatları) kursları, Manisa’da da yoğun bir ilgi görüyor. Antrenör Hamza Yeter, “9 aydır çalışıyoruz. Rağbet çok fazla. Salonlara sığmıyoruz” diyerek, uzun bir süreçte önemli sayıda sporcu yetiştirme hedeflerini paylaştı. Manisa’da, MMA sporuna olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor ve bu spor, hem gençler hem de kadınlar için kısa sürede popüler bir seçenek haline geldi.

KURSLARDAKİ GELİŞMELER

Hamza Yeter, 9 ay önce başlattıkları kurslarda kaydedilen ilerlemeyi anlattı. MMA’in içerdiği birçok branştan dolayı, bu sporun çeşitli yetenekler geliştirmeye yardım ettiğini belirtirken, “Altın kemer ve madalya alabilecek yetenekler yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yeter, kursiyer sayısının her geçen gün arttığını ve taleplere yetişemediklerini belirterek ekledi: “Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’ün destekleriyle salonumuzu Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde ayarlayabildik.”

FEDERASYONUN ÇALIŞMALARI

MMA Federasyonu’nun özerklik için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Yeter, “Şu anda federasyonumuz, Kick Boks Federasyonu’nun alt federasyonu olarak yer alıyor. Başkanımız Ali Arık’ın MMA’nin tanıtımı ve gelişimi açısından önemli çalışmaları var” diye konuştu. Yeter, vatandaşları MMA kurslarına davet ederek, “Halk arasında kafes dövüşü denince akla tehlikeli şeyler gelebilir ama bu sporu tanıdığınızda çok seveceksiniz” dedi. MMA’nin farklı kategorilerde uygulanabileceğine dikkat çeken Yeter, “MMA zor ama yapması çok keyifli” sözleriyle bu sporu denemeye davet etti.

BAŞARI HEDEFLERİ

Kısa sürede müsabık sporcular yetiştirebildiklerini belirten Yeter, “28-31 Ağustos tarihlerinde Ankara Keçiören’de düzenlenecek Türkiye MMA Süper Lig Müsabakaları’na 9 sporcu ile katılacağız. Bu, Manisa tarihinde bir ilk olacak” dedi. Katılımdan umutlu olduklarını vurgulayan Yeter, “Umarım Ankara’dan başarıyla döner ve şehrimizi gururlandırırız” ifadesini kullandı. Manisa’daki katılımcılar ise kurslardan memnuniyetlerini dile getirerek, destek veren yerel yöneticilere teşekkür etti.