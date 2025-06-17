Mobbing ile Mücadele Derneği Ziyareti

MOBBİNG İLE MÜCADELE DERNEĞİ’NDEN TEBRİK ZİYARETİ

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı Jale Hülya Alcan ve yönetim kurulu üyeleri, Haksen Konfederasyonuna bağlı Sağlıkta Hak Sendikası Genel Başkanı İlim Gödekmerdan’a tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Haksen Konfederasyonuna bağlı Sağlıkta Hak Sendikasının yakınlarda gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında Genel Başkan olarak seçilen İlim Gödekmerdan’a yapıldı.

ZİYARET HEYETİ

Mobbing ile Mücadele Derneği’nin heyetinde, Erzurum Başkanı ve Sosyal Arabulucu Jale Hülya Alcan’ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Karabulut, Ayhan Türkez ve Yönetim kurulu üyeleri olan Mahmut Adıgüzel, Yılmaz Subaşı, Elif Seda Selçuk, Şeyda Polat, Av Ahmet Akbayır, Av Furkan Hızarcı, Av Selçuk Yıldız ve Yonca Tolan yer aldı. Jale Hülya Alcan, Mobbing ile Mücadele Derneği yönetim kurulu üyesi İlim Gödekmerdan’a yeni görevinde başarılar diledi.

ERZURUM’DA MOBBİNG İLE MÜCADELE

Mobbing ile Mücadele Derneği, mobbing ile mücadele konusunda önemli adımlar atmayı hedefliyor ve bu tür ziyaretler, destek ve dayanışma kültürünü teşvik ediyor. Alcan, bu tür etkinliklerin mobbing konusundaki bilinçlenmeyi artıracağını ve toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini vurguladı.