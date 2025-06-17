Mobbingle Mücadele, İlim Gödekmerdan’ı Ziyaret Etti

MOBBİNG İLE MÜCADELE DERNEĞİ’NDEN TEBRİK ZİYARETİ

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı ve Sosyal Arabulucu Jale Hülya Alcan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Haksen Konfederasyonuna bağlı Sağlıkta Hak Sendikasının Genel Başkanı İlim Gödekmerdan’a tebrik ziyaretinde bulundu. Dernek yönetimi, Haksen Konfederasyonu’nun gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında İlim Gödekmerdan’ın Genel Başkan seçilmesini kutlamak amacıyla bu ziyareti düzenledi.

Ziyarette, Mobbing ile Mücadele Derneği heyeti, Erzurum Başkanı Jale Hülya Alcan’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kerem Karabulut, Ayhan Türkez, Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Adıgüzel, Yılmaz Subaşı, Elif Seda Selçuk, Şeyda Polat, avukatlar Ahmet Akbayır, Furkan Hızarcı, Selçuk Yıldız ve Yonca Tolan yer aldı. Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı Jale Hülya Alcan, Mobbingle Mücadele Derneği yönetim kurulu üyesi İlim Gödekmerdan’a yeni görevinde başarı diledi.