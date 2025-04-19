Mobil Başkan Uygulaması Devam Ediyor

MOBİL BAŞKAN UYGULAMASIYLA VATANDAŞLA BULUŞMA

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geçtiğimiz yıl hayata geçen “mobil başkan” uygulaması çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahallesi’nde düzenlenen “Vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor” etkinliğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ’NE YATIRIMLAR

Başkan Palancıoğlu, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekibiyle mahalleleri gezerek halkla iç içe olmayı hedeflediklerini belirtti. Palancıoğlu, “Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz mobil başkan uygulaması ile birçok mahallemizi gezmiş, vatandaşlarımızın taleplerini dinlemiştik. Göreve geldiğimizden beri Kazım Karabekir Mahallemize çok güzel hizmetler yaptık. Burada 2. etap kentsel dönüşüm çalışmasına başladık. İhaleleri tamamladık. Kentsel dönüşümle mahallemiz güzel bir mahalle oldu. Buraya parklar, yollar, kütüphane, pazar yeri, sağlık merkezi, 3 okul ve spor sahası gibi birçok yatırım yaptık.” dedi.

MAHALLE SAKİNLERİDEN TEŞEKKÜR

Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Dönmez ve mahalle sakinleri, gerçekleştirilen hizmetler için Palancıoğlu ve ekibine teşekkürlerini iletti. Bu etkinlik, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve onların ihtiyaçlarına cevap vermenin önemini bir kez daha ortaya koydu.