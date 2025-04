Mobil Haberleşme Konferansı Yunanistan’da Gerçekleşti

MOBİL HABERLEŞME KONFERANSI YAPILDI

Uluslararası Mobil Haberleşme ve Haber Data Hizmeti Haber Ajansları Birliğinin (MINDS International) 38. konferansı, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirildi. Konferans, Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) ev sahipliğinde düzenlendi ve Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, etkinlikte yer aldı. Karagöz’e, Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Erman Yüksel ile Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Remzi Düzağaç da eşlik etti. Konferansta, haber ajanslarının yönetim kurulu, editoryal, strateji, teknoloji ve satış gibi alanlardan üst düzey yöneticilerle bir araya geldi. Etkinlik, haber ajanslarının karar vericileri ile bağlantı kurması için önemli bir fırsat sundu. Fikirlerin paylaşılması, yeni iş fırsatlarının oluşturulması ve işbirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen organizasyon, aynı zamanda haber merkezlerinde kullanılabilecek yeni trendler ve teknolojilerin tartışılmasına olanak tanıdı.

YAPAY ZEKÂ VE MEDYA

“Dayanıklılık ve güven – Yapay zeka çağında sürdürülebilir haber ajansları” başlıklı konferansta, yapay zeka, içerik üretimindeki avantajları, dezenformasyonla mücadeledeki rolü, haber merkezlerinin maliyet baskıları ve alternatif finansman olanakları gibi konular ele alındı. Açılış konuşmasını AMNA’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Emilios Perdikaris yaptı. Konferansta, sektörün önde gelen temsilcileri, haber kuruluşlarının son yıllarda yaşadığı hızlı teknolojik dönüşüme ayak uydurma çabalarındaki deneyimlerini, gözlemlerini ve hedeflerini paylaştı.

YENİ TEKNOLOJİLER TANITILDI

AA’nın Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Remzi Düzağaç, “Teknoloji cephesi: Yapay Zekanın aktif kullanıldığı bir haber merkezi” konulu sunumunda, sektörde karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak için büyük veri ve yapay zekanın uygulandığı bir sistemin AA bünyesinde geliştirildiğini belirtti. Düzağaç, “Anadolu Ajansı olarak sadece teknolojiye adapte olmuyoruz, teknolojiyi yaptığımız her işin kalbine yerleştiriyoruz.” ifadesini kullandı. Ayrıca, AA’nın yapay zeka ve büyük veri çözümlerini kullanarak çalışanlarını destekleme ve abonelerine daha iyi hizmet sunma hedefi doğrultusunda geniş kapsamlı teknoloji kullanımı hedeflediğini vurguladı. Teknoloji araçları geliştirmedeki geçmişi ve yapay zeka gibi konulardaki yenilikçi girişimlerini sektöre aktarmak amacıyla AA Teknoloji’yi kurduğunu ekledi.

İŞBİRLİKLERİ VE SOSYAL SORUMLULUK

Düzağaç, AA’nın iletişim alanında uzmanlarla, birçok üniversite ve teknoloji kurumuyla işbirliği yaparak medya teknolojileri konusunda bir ekosistem oluşturmaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, Ajansın düzenli olarak gerçekleştirdiği Hackathon organizasyonları ile gençleri medya teknolojileriyle tanıştırdığını aktardı. Düzağaç, “Yapay zeka büyük bir potansiyele sahip fakat etik değerlere bağlı kalarak kullanılmalı. AA, Türkiye’de kapsamlı yapay zeka kullanım politikaları üzerine çalışan ilk kurumlar arasında yer alıyor” dedi.

GENEL KURUL TOPLANTISI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Konferansın ardından, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz’ün katılımıyla MINDS Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. MINDS International, daha önce Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir projenin ardından Eylül 2007’de dernek olarak kuruldu. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, medyanın global ölçekte dijitalleşmesini ve yenilikçi medya hizmetlerinin geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyor. Anadolu Ajansı, Reuters, Alman Haber Ajansı (DPA), The Associated Press (AP) ve The Canadian Press (CP) gibi haber ajansları, MINDS International’ın üyeleri arasında yer alıyor.