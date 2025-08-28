Mobilite Teknolojileri İçin Yeni Altyapılar Kazandırılacak

GÜVENİMİZİ ARTIRAN YENİ ALT YAPILAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin mobilite teknolojilerine yönelik yeni altyapılar kazanacağını belirtti. Kacır, “Özellikle otonom araç teknolojilerine ilişkin önemli test imkanlarını, elektrikli teknolojilere ilişkin önemli altyapıları Türkiye’ye kazandıracağız” ifadelerini kullandı. Bakan Kacır, Kocaeli’de TÜBİTAK’ın düzenlediği Uluslararası ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Hyperloop Geliştirme Yarışması’na katıldı ve bu etkinlikte öğrencilere ait araçları inceledi.

TEKNOFEST KUŞAĞI VE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

Yarışmaya katılan binlerce öğrencinin mobilite teknolojilerinin geleceğini hazırladığını vurgulayan Bakan Kacır, “Önceki yıllarda bu yarışmalara katılan gençlerimiz artık Türkiye’nin önemli teknolojik kuruluşlarında yer alıyorlar. Onlar kendi girişimleriyle, startup’larıyla teknoparklarda yerlerini aldılar” dedi. Kacır, sivil teknolojilerde de yerli ve milli projelerin değerli olduğunu ifade ederek, enerji, çevre, ulaştırma, sağlık ve gıda teknolojilerinde yerli çözümler için bir seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini aktardı.

AR-GE HARCAMALARIYLA GELECEĞE YATIRIM

Bakan Kacır, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 16 milyar dolar Ar-Ge harcaması yaptığını, Ar-Ge insan kaynağının ise 29 binlerden 292 bine çıktığını söyledi. Yabancı şirketlerde çalışmaya yönelik hedefler yerine, Türk mühendislerin milli projelerde rol alacak şekilde eğitim aldığını belirtti. “Türkiye aslında sınıf atladı. Bu vizyon devriminin sahibi TEKNOFEST kuşağı, Türk gençliği. Bu çalışmaların en önemli çıktısı, insan kaynağımıza sunduğu zenginliktir” dedi.

İNOVASYONUN HIZI VE GÜVENİ

Bakan Kacır, Türkiye’nin haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldiğini belirtti. Geliştirme süreçlerinde tüm testlerin Türkiye’de yapıldığını, bu altyapıların inovasyonu hızlandırdığını vurguladı. “Önümüzdeki dönemde mobilite teknolojilerine ilişkin altyapılar kazanacağız. İnovasyonun hız kaybetmemesi için bu çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

YAPAY ZEKADA YATIRIMLAR

Yapay zeka alanındaki girişimlerine de değinen Kacır, ULAKBİM kapsamında süper bilgisayarlar kazandırarak Türkiye’yi uluslararası projelere entegre ettiklerini söyledi. “Dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından MareNostrum5’in İspanya’daki kurulmuş süper bilgisayarına Türkiye olarak ortağız. Bu sayede Türkiye’deki yapay zeka geliştiricilerine altyapı sunuyoruz” açıklamasında bulundu. Kacır, Türkiye’de inovasyon ve bilimsel çalışmalar yapma imkanı olduğunu belirterek, “Bu ülke, muhteşem bir insan kaynağı ile birlikte çalışmak için yeterli altyapıya sahip” ifadelerini kullandı.