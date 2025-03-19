Mobilya Atölyesindeki Yangına Müdahale Edildi

YANGININ SEBEPLERİ VE BÜYÜMESİ

Sakarya’da yangın çıkan mobilya atölyesi, dron ile havadan görüntülendi. Saat 13.10 civarında ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda, bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın hızlı bir şekilde yayılarak büyüdü.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

İhbarın yapılmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının, birçok üretim tesisine de sıçradığı öğreniliyor. Yangını söndürmek için 12 ekip ve 30 personel yoğun bir çaba harcıyor. Yanan iş yeri, dron ile havadan görüntülenerek durum rapor edildi.