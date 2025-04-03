Mobilya Dükkanındaki Yangın Söndürüldü

MOBİLYA DÜKKANINDA YANGIN ÇIKTI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan Mobilyacılar Sitesi’ndeki tadilatta olan iki katlı bir mobilya dükkanında yangın gerçekleşti. Olay, saat 15.05’te Önder Mahallesi’ndeki ilgili dükkanın içinde başlamıştı. Vatandaşların dikkati sayesinde yangın, çevredeki birimlere bildirildi ve çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi duruma müdahale etmek için hızlıca olay yerine yönlendirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine varan itfaiye ekipleri, yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan çevre esnafından Numan Dündar, “Bir anda ne olduğunu anlayamadık, alevler yükseldi. Dükkanın yanındaki arkadaşımıza da sıçradı biraz. İçeride olan yoktu, çıktılar. Tadilattan dolayı mı, elektrik kıvılcımı mı yaptı onu da bilemiyoruz. Kaşla göz arasında çıktı. Korkuttu tabii, korktuk. Allah kimsenin başına vermesin” şeklinde konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla ilgili olarak yetkililer, incelenmek üzere bir soruşturma başlattı. Olayın sebebi ve çıkarılan yangının detayları üzerinde çalışmalar devam ediyor.