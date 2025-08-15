Mobilya Fuarı, 25-27 Eylül’de gerçekleşecek

FUARIN TARİHİ VE KATILIMCI SAYISI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı’nın 25-27 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı. “Fuara 100 katılımcı marka iştirak edecek, yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Bu konuda biz de Bakanlık olarak tanıtım çalışmalarını destekledik. Hep birlikte Türkiye’mizi daha yüksek seviyelere ulaştırmak için çalışıyoruz.” dedi. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, Türkiye’de güçlü bir tasarım ekosistemi oluşturmak ve katma değerli ihracat hedeflerine ivme kazandırmak adına büyük bir önem taşıyor.

TASARIM HİKAYESİ VE İHRACAT BAŞARILARI

Bakan Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin mobilya sektörünün son 25 yılda önemli bir başarı hikayesi yazdığını ifade ederek, “Sektör, 180 milyon dolarlık ihracat yaparken, şimdi 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyor.” şeklinde belirtti. Ayrıca, bolat bugünkü mobilya sektörünün “huzur ve rehabilitasyon” sağlayıcı bir niteliğe ulaştığını vurguladı. “Sektör, küresel ölçekte rekabetçi bir hale geldi,” diyen Bolat, hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak her sektöre büyük önem verdiklerini de ekledi.

Bakan Bolat, ihracatta 269,5 milyar dolara ulaşıldığını ve Türkiye’nin dünya üretim ve ticaret ligindeki başarısını gündeme getirerek, “Burada da şunu da kabul etmemiz lazım, durursak bizi geçerler.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin mobilya sektörünün 250 bine yakın insanımıza iş imkanı sağladığını belirtti. 2024 itibarıyla 4,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerinin altını çizen Bolat, Türkiye’nin dünya mobilya ihracatından aldığı payın yüzde 2 olduğunu ve bu oranı artırmak için çaba sarf edileceğini dile getirdi.

MOBİLYA TASARIM YARIŞMALARI VE DESTEK PROGRAMLARI

Bakan Bolat, sektördeki tasarım yarışmalarına binlerce başvuru yapıldığını aktararak, bu yarışmaların, Türk tasarımcılarının eserlerine uluslararası düzeyde önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı’nın Turquality programı ve marka programının mobilya sektöründeki katkısına da dikkat çekti. “Ticaret Bakanlığımızın bütün Turquality ve marka destek programlarının yüzde 4,5’i mobilya sektörüne ayrılıyor,” dedi. Ayrıca, 2023 yılında 20 tasarım yarışmasının destek kapsamına alındığını ifade etti.

FUARIN İNANILMAZ ETKİNLİĞİ VE GELECEĞE DÜŞÜNÜLEN ADIMLAR

Bakan Bolat, hem geçmişte hem de bu yılki fuarın önemine vurgu yaparak, etkinliklerin, inovasyon, markalaşma ve çevreci üretim anlayışıyla uluslararası düzeyde önemli başarılar elde edeceğini belirtti. “Türk mobilyasının kalitesinin dünyada aranılır bir marka haline gelmesinin yanında, bu algının tarım ve hizmet sektörlerinde de genişletilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bunu hep birlikte başaracağız,” diyerek sözlerini tamamladı.