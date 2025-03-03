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Mobilya Tesisindeki Yangın Söndürüldü

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YANGIN İNCELEMESİ BAŞLATILDI

Kastamonu’nun Daday ilçesinde bir mobilya üretim tesisinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Olay, Daday ilçesindeki Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Hüseyin Maden’e ait olan mobilya üretim tesisinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın esnasında iş yerinde park halindeki araçlar, vatandaşlar tarafından güvenli bir alana tahliye edildi.

BÜYÜK HASAR VE İNCELEME SÜRÜYOR

Mobilya üretim tesisinin çatısında meydana gelen yangın, ciddi hasara yol açtı. Yangının nedenine dair yapılan incelemeler devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir rapor hazırlayacak.

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