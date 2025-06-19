Moda Magazin Programı Eleştiriler Yaptı

MODA MAGAZİN PROGRAMININ ÇARPICI SAHNELERİ

Moda Magazin programı, modacı Özkan Karakuşoğlu’nun sunumuyla bu hafta ilginç sahne kıyafetlerine yer verdi. Programda, sanatçıların sahnedeki kombinleri titizlikle incelendi ve çeşitli eleştiriler alındı. Özellikle Ece Seçkin ve Gülşen’in kıyafetleri yoğun eleştirilere maruz kalırken, Gülben Ergen ve Bülent Ersoy gibi sanatçıların zarif duruşları övgüyle karşılandı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE ECE SEÇKİN

Programa en sert eleştirilerden biri Ece Seçkin’in kıyafetine yapıldı. Sanatçının transparan etkili sahne kostümü, “ahlaki değerlere aykırı” bulundu. Karakuşoğlu, bu kıyafetin sahneye ve sanatçı imajına zarar verdiğini belirtirken, “On üzerinden sıfır” notunu vererek tepkisini net biçimde ifade etti. Gülşen’in ultra mini sahne kıyafeti için ise, “Bu bir kıyafet değil” yorumu yapıldı.

SANATÇILARIN STİLİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hadise’nin sahnede giydiği mayoya benzeyen elbise için “Binanın dış kaplamasına benzettim” denildi. Her iki sanatçının stil danışmanlığı almaması eleştirildi ve sahneye çıkmadan önce stil bütünlüğünün göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

EBRU YAŞAR’IN ZARAFETİ

Programda zarafetiyle öne çıkan isimlerden biri Ebru Yaşar idi. Ancak, elbisesindeki dikiş ve kesim hataları dikkat çekti. Gülben Ergen’in bayram sahnesi için tercih ettiği çiçek desenli elbisesi ise Özkan Karakuşoğlu’ndan tam not aldı. “İnce işçilik, zarif kumaş seçimi ve stil bütünlüğü başarılıydı” şeklinde değerlendirildi.

BÜLENT ERSOY VE NÜKHET DURU’YA ÖVGÜLER

Programın sonunda, sahne zarafetini taşıyan ustaların isimleri öne çıkarıldı. Bülent Ersoy’un doğum günü sahnesinde giydiği renkli kostüm için “Elbise boya dökülmüş gibi görünse de onu taşıyan diva, taşıyabilendir” yorumu yapıldı. Nükhet Duru’nun sahne şıklığı da takdir topladı ve “Sahneye çıktığında saygıyı koruyan bir stil çizgisi” şeklinde ifade edildi.