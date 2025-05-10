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Modacı Barbaros Şansal Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

MODACININ GÖZALTINA ALINMA SEBEBİ

Modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden dönüş yaptıktan sonra İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir davası nedeniyle bu uygulama gerçekleşti.

GÖZALTINA ALMA ANI VE İFADE SÜRECİ

Şansal, 10.45 sıralarında havalimanında gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamaları çerçevesinde gerçekleşti. Polis ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne götürülen modacı, burada ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

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