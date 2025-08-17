Model Uçak Sergisi Gerçekleşti. TUSAŞ Çocukları Destekliyor

ETKİNLİK TANITIMI

Tusaş Elini Uzat Yardımlaşma Derneği ve TUSAŞ Spor Kulübü Sportif Havacılık Topluluğu işbirliğiyle, devlet korumasındaki çocuklara özel olarak “Model Uçak Uçuş Sergisi” etkinliği gerçekleştirildi. BAKAP ATA Çiftliği’nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün de katkı sunduğu bu etkinlikte, devlet korumasındaki çocuklar model uçak gösterilerini izleyerek keyifli anlar yaşadı. Birbirinden çeşitli model uçakların havada süzüldüğü gösteriyi çocuklar büyük bir ilgi ve heyecanla takip etti. Etkinlik boyunca çocuklar, model uçak pilotlarıyla sohbet etme imkanı buldu ve gösteri sırasında pilotlara coşkulu alkışlarla destek verdi.

ÇOCUKLARIN MERAKI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pehlivan, etkinliklerde çocukların model uçak yapımı ve kodlama gibi alanlarda gelişimlerini desteklemek için katılımlarının önemine vurgu yaptı. Pehlivan, “Gerçekten merakları çok iyi çünkü bazen soru da soruyorlar. Sordukları sorulardan bizler de gerçekten meraklarının olduğunu gördük. Bu da bizleri gerçekten mutlu etti. Bu vesileyle bugün akşama kadar olan programda katkıları son derece güzel olan TUSAŞ’a, uçak modelleriyle tanıştıran diğer arkadaşlarımıza ve belediyeye çok teşekkür ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

GELECEK UMUTLARI

TUSAŞ Spor Kulübü Koordinatörü Nihat Fırat Yetişkin, bugün devlet himayesindeki çocuklar için bu tür faaliyetler düzenlediklerini vurgulayarak, sporun ve havacılığın birleştiği sportif havacılık dalında çocuklara mutluluk aşılamaya çalıştıklarını aktardı. RC Model Uçak Pilotu Yasin Yanık, etkinlikte toplamda 25 model uçağın sergilendiğini belirtti. Yanık, bu etkinliği devlet korumasındaki çocukların mutluluğu ve geleceklerinin genişlemesi için düzenlediklerini ifade ederek, TUSAŞ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne uçak pistlerini hazırladıkları için teşekkür etti. Ayrıca, yaklaşık 22 kişilik model uçak ekibinin etkinlikte yer aldığını aktaran Yanık, “Çocuklar bu uçuşlara müthiş ilgi duyuyor. Birçoğu da bu işi hobi olarak yapmaya başlamışlar, simülasyonlarda, sanal ortamlarda uçuşlar yapıyorlar. Belki de ilerleyen dönemlerde aralarından F-16 pilotları çıkabilir.” şeklinde konuştu.