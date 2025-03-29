Model Y Türkiye’ye Geldi, Denemeye Hazır Olun!

MODEL Y TÜRKİYE’DE TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI

Tesla tutkunları, kulaklarınızı açın; yeni Model Y ülkemize giriş yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de test sürüşleri başladı ve herkes bu elektrikli aracı görmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Tesla Türkiye’den Berk Tezveren, X platformunda coşkuyu dile getirdi: “Yeni Model Y test sürüşleri başladı! Hemen gelin, deneyin, kaydolun!” Geçtiğimiz hafta envanter sayfası açıldığında uzun menzilli modeller için büyük bir talep oluştu. 3,4 milyon TL’den başlayan fiyatlarla “Yolda – Yakında Geliyor” ifadesi dikkat çekti, ancak teslimat tarihi hâlâ belirsiz. Tek motorlu versiyonun fiyatı da merak konusu olmaya devam ediyor.

YENİ MODEL Y: SANAT ESERİ GİBİ

Bu araç resmen bir sanat eseri! Ön tarafındaki ince farlar LED şeritle buluşarak göz alıyor. Arkada ise şerit şeklindeki LED’ler geceyi aydınlatıyor; Model Y, yolda parlayan bir yıldız gibi duruyor. Teknik özelliklere bakacak olursak: Çift motorlu uzun menzilli versiyon 19 inç jantlarla 719 km, 20 inçle 662 km yol alabiliyor. Tek motorlu standart model ise 19 inçle 593 km, 20 inçle 559 km menzil sunuyor. Hız mı istiyorsunuz? Çift motor, 0’dan 100’e 4,3 saniyede ulaşırken, tek motor 5,9 saniyede bu hızlanmayı gerçekleştiriyor. Performans modeli henüz gizli tutuluyor.

KABİN: UZAY GEMİSİ GİBİ

Araç içindeki atmosfer, “Bu başka bir dünya!” dedirtecek cinsten. Vites kolu yok; her şey ekran üzerinden kontrol ediliyor. Renkli şerit ışıkları ortamı şenlendiriyor, arka koltuklara yerleştirilen küçük ekranlar ile film izlerken işlemleri yapabilmek mümkün. Ön tamponda bulunan kamera, akustik camlarla yapılan gürültü izolasyonu, 16 hoparlörlü ses sistemi ve soğutmalı koltuklarla donatılmış bir iç mekan sunuluyor. Arka koltuklar tek tuşla katlanabiliyor ve geniş cam tavan, manzarayı içeri alıyor. Şarj süresi de oldukça etkileyici; 250 kW ile batarya hızla doluyor. Bu hızda şarj sürecini tamamlarken kahvenizi bitirmeye bile zaman kalmayacak!