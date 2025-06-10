Modi, GKRY’yi Ziyaret Edecek

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ziyaret edeceği bildirildi. Rum basınının Hindistan kaynaklarına dayandığı haberlere göre, 15-17 Haziran tarihlerinde Kanada’da gerçekleştirilecek G7 Liderler Zirvesi’ne katılacak olan Modi, öncesinde GKRY’yi ziyaret edecek.

MODİ’NİN ZİYARETİ TARİHİ BİR OLACAK

GKRY’de günlük yayımlanan Politisnews gazetesinin internet sitesinde, Modi’nin 23 yıl aradan sonra GKRY’yi ziyaret eden en üst düzey Hindistanlı yetkili olacağı ifade ediliyor. Ziyarette Modi’nin Türkiye ile ilgili bazı mesajlar verebileceği iddia ediliyor. GKRY yetkilileri henüz Modi’nin ziyaretiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.