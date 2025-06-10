Haberler

Modi, GKRY’yi Ziyaret Edecek

MODİ’NİN GKRY ZİYARETİ

Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ziyaret edeceği açıklandı. Rum basınında yer alan ve Hindistan kaynaklarına dayanan haberlere göre, Modi, 15-17 Haziran tarihlerinde Kanada’da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi’ne katılmadan önce GKRY’ye gidecek.

GEÇMİŞTEKİ ZİYARETLERİN ÖNEMİ

Politisnews gazetesinin internet sitesinde, Modi’nin GKRY’yi 23 yıl aradan sonra ziyaret eden en üst düzey Hindistanlı yetkili olacağı ifade ediliyor. Ziyaret sırasında Modi’nin Türkiye ile ilgili bazı mesajlar vereceği de iddia ediliyor. GKRY yetkilileri, Modi’nin ziyareti hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Urla’da Mangal Yapan D.Ç. Tutuklandı

Urla'da mangal yaparken orman yangınına yol açan D.Ç. tutuklandı. Yangında 2 dönüm orman alanı hasar gördü.
Haberler

Türk Ev Sahipliğinde Esir Takası Gerçekleşti

İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerle Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında hasta ve yaralı esir askerlerin takasına aracılık etti. Zelenskiy, tedavi gereksinimlerinin devam ettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.