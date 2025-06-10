Modi, GKRY’yi Ziyaret Edecek

MODİ’NİN GKRY ZİYARETİ

Hindistan’ın Başbakanı Narendra Modi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ziyaret edeceği açıklandı. Rum basınında yer alan ve Hindistan kaynaklarına dayanan haberlere göre, Modi, 15-17 Haziran tarihlerinde Kanada’da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi’ne katılmadan önce GKRY’ye gidecek.

GEÇMİŞTEKİ ZİYARETLERİN ÖNEMİ

Politisnews gazetesinin internet sitesinde, Modi’nin GKRY’yi 23 yıl aradan sonra ziyaret eden en üst düzey Hindistanlı yetkili olacağı ifade ediliyor. Ziyaret sırasında Modi’nin Türkiye ile ilgili bazı mesajlar vereceği de iddia ediliyor. GKRY yetkilileri, Modi’nin ziyareti hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.