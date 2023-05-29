Modi’den Erdoğan’a tebrik mesajı

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Başbakan Modi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’a tebrikler.” ifadesini kullandı.

Modi, Hindistan ile Türkiye arasındaki bağların ve küresel sorunlardaki işbirliğinin gelecekte de gelişmeyi sürdüreceğine güveninin tam olduğunu kaydetti.