Moederdag Doodle’a Dikkat Çekiyor

Doodle HİZMETİNE GENEL BAKIŞ

Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği ve gündeme göre değişiklik gösteren Doodle hizmetinin detaylarını inceledik. İnternet dünyasında en çok ziyaret edilen sayfa tartışmasız Google’ın ana sayfasıdır. Google, arama motorları, çevrimiçi bilgi dağıtımı ve reklam teknolojileri üzerine yatırımlar yapan çok uluslu bir Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından beri faaliyet gösteren Google, Doodle ile kullanıcılarını sürprizlerle karşılıyor.

Moederdag ÖZELİKLERİ

Doodle, günlerin anlam ve önemini yansıtmak amacıyla sürekli olarak değişen kelimelerle ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Örneğin, Moederdag kelimesi gibi popüler kelimeler Doodle sayesinde tanıtılıyor. Yoğun iş temposu içerisinde olan kullanıcılar, bu gibi Doodle’lar aracılığıyla önemli günler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi oluyor. Böylece özel ve önemli günlerden geri kalmıyorlar.