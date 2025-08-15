Mohamed Salah’ın İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı

MOHAMED SALAH’IN İLK FOTOĞRAFI

Futbol dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Mohamed Salah’ın, Basel takımına transfer olmak için Avrupa’ya adım attığı döneme ait ilk fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Yağmurlu bir havada çekilen bu an, Salah’ın omzunda çantası ve elinde su şişesi ile yalnız başına yürüdüğü bir sahneyi yansıtıyor. Etrafa baktığında tanıyan kişiler ya da kameralar yok. Sadece hayalleri için yürüyen bir genç Mısırlı göze çarpıyor.

MÜTEVAZI ANIN ETKİSİ

Yıllar sonra Liverpool’un yıldız oyuncusu ve dünyanın en iyi futbolcularından biri haline gelecek olan Salah’ın bu alçakgönüllü anı, sosyal medya platformlarında büyük bir yankı uyandırdı ve binlerce beğeni aldı. Genç yaşta gösterdiği bu azim ve kararlılık, hayallerinin peşinden koşarken onu ne kadar çok sevilen bir figür haline getirmiş olduğunu da ortaya koyuyor.