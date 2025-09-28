Moldova’da Parlamento Seçimleri İçin Oy Kullanma Başladı

HALK OYLAMAYA BAŞLADI

Moldova’da vatandaşlar, yeni parlamento üyelerini seçmek için oy verme işlemine başladı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu’nun verilerine göre, toplamda 3 milyon 299 bin seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerden 1 milyon 98 bini yurt dışında bulunuyor. Ülkede, 36 bölgede ve yurtdışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00’de oy verme işlemleri başladı.

SEÇİM GÖZLEMCİLERİ DİNLEMENİ SAĞLIYOR

Seçimler, yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemcinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sandıkların kapanma saati olarak yerel saatle 21.00 duyuruldu. Parlamento seçimlerinin geçerli kabul edilmesi için katılım oranının en az üçte bir olması gerekiyor.