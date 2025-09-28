Haberler

Moldova’da Parlamento Seçimleri İçin Oy Kullanma Başladı

Moldova’da vatandaşlar, yeni parlamento üyelerini seçmek için oy verme işlemine başladı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu’nun verilerine göre, toplamda 3 milyon 299 bin seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerden 1 milyon 98 bini yurt dışında bulunuyor. Ülkede, 36 bölgede ve yurtdışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00’de oy verme işlemleri başladı.

Seçimler, yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemcinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Sandıkların kapanma saati olarak yerel saatle 21.00 duyuruldu. Parlamento seçimlerinin geçerli kabul edilmesi için katılım oranının en az üçte bir olması gerekiyor.

Tokat’ta TAKE Projesi Kapsamında Ayçiçeği Hasadı Başladı

Tokat'ta yürütülen TAKE Projesi sayesinde 12 dekarlık alanda ayçiçeği hasadı gerçekleştirildi. Toplamda 1.923 çiftçiye %50 hibe ile 18,6 ton tohum verildi.
Çorumlu Obası’nda Yeşilay Gönüllüleri Buluştu

Çorumlu Obası'nda düzenlenen etkinlikte, Genç Yeşilay gönüllülerine bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verildi ve gönüllülük faaliyetlerinin önemi üzerinde duruldu.

