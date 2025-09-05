Moldova İsrail Maçı Canlı İzlenir

MOLDOVA İSRAİL MAÇINI CANLI İZLEME YOLLARI

Moldova ile İsrail arasında gerçekleşecek olan maçın heyecanını ekran başında yaşamak isteyenler, “Moldova İsrail maçı canlı izle” araştırması yapıyor. Maçın detayları ve izlenebileceği platformlar hakkında bilgiler haberimizin ilerleyen kısımlarında yer alıyor. İyi seyirler dileriz.

MAÇIN HANGİ PLATFORMDA YAYINLANDIĞI

Moldova İsrail maçı, EXXEN platformundan canlı olarak izlenebiliyor. Maç, bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak. Maçın oynanacağı yer ise Chişinau’daki Stadionul Zimbru Stadyumu. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak Moldova ile İsrail arasındaki karşılaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz.