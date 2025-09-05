Haberler

Moldova İsrail Maçı Canlı İzlenir

MOLDOVA İSRAİL MAÇINI CANLI İZLEME YOLLARI

Moldova ile İsrail arasında gerçekleşecek olan maçın heyecanını ekran başında yaşamak isteyenler, “Moldova İsrail maçı canlı izle” araştırması yapıyor. Maçın detayları ve izlenebileceği platformlar hakkında bilgiler haberimizin ilerleyen kısımlarında yer alıyor. İyi seyirler dileriz.

MAÇIN HANGİ PLATFORMDA YAYINLANDIĞI

Moldova İsrail maçı, EXXEN platformundan canlı olarak izlenebiliyor. Maç, bu akşam saat 21.45 itibariyle başlayacak. Maçın oynanacağı yer ise Chişinau’daki Stadionul Zimbru Stadyumu. Bu bilgileri göz önünde bulundurarak Moldova ile İsrail arasındaki karşılaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

ÖNEMLİ

Haberler

Ukrayna Fransa Maçını EXXEN’den İzleyin

Ukrayna-Fransa maçı heyecanla bekleniyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve izleme yöntemleri araştırılmakta. Kesintisiz maç izlemek için detaylar sunuluyor.
Haberler

İngiltere’de Kabine Değişikliği Gerçekleşti

İngiltere'de Başbakan Keir Starmer, Angela Rayner'ın istifasının ardından yeni kabineyi duyurdu. David Lammy, başbakan yardımcılığına; Yvette Cooper ise dışişleri bakanlığına atandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.