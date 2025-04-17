MOLDOVA Seçim Tarihi Belirlendi: 28 Eylül

SEÇİM KARARI ALINDI

Moldova Parlamentosu, 28 Eylül 2025 tarihinde seçim yapılacağına dair bir karar aldı. İktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinin (PAS) öncülüğünde toplanan parlamentoda, milletvekili seçimlerinin tarihi belirlenmek üzere bir oylama gerçekleşti.

OY ÇOĞUNLUĞU İLE KARAR ALINDI

101 sandalyeden oluşan Parlamento’da yapılan oylamada, 57 milletvekili, seçimlerin 28 Eylül’de yapılması yönünde ‘evet’ oyu verdi. Bu sonuçla birlikte Moldova, belirlenen tarihte seçim yapma kararını resmi olarak almış oldu.