Moldova, Üç Rus Diplomatı Sınır Dışı Etti

MOLDOVA’DA DİPLOMATİK KRİZ

Moldova, Rusya yanlısı bir milletvekilinin kaçışını planlamakla suçlanan 3 Rus diplomatını sınır dışı etti. Bu olay, Moldova ve Rusya arasında bir diplomatik krize sebep oldu. Moldova hükümeti, Rusya’nın Kişinev büyükelçiliğini yasa dışı siyasi finansman sağlamakla suçladığı milletvekili Alexandr Nesterovschi’nin hapse girmesini önlemek için izin sağlamayı hedeflediğini belirtti. Hükümet, Nesterovschi’nin kaçışını organize etmekle suçladığı diplomatları dün sınır dışı ettiğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI SANDU’NUN AÇIKLAMASI

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, “Rusya’nın Moldova Cumhuriyeti’nin yargı sistemine müdahalesi kabul edilemez. Moldova Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’ndaki adalete müdahale ettiğini bir düşünün” sözleriyle durumu değerlendirdi. Öte yandan, Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Ozerov, iç işlerine müdahale suçlamasına karşı çıkarak bunun asılsız ve temelsiz olduğunu ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova’nın sınır dışı kararına misilleme yapılacağını bildirerek durumu daha da tırmandırdı.

NESTEROVSCHI’Yİ GÖSTEREN VİDEO

Güvenlik ve İstihbarat Servisi, Nesterovschi’nin, mahkemenin kendisini gıyaben 12 yıl hapse mahkum etmesinden bir gün önce, 18 Mart’ta Moldova’nın başkenti Kişinev’deki Rus büyükelçiliğine girdiğini gösteren bir video paylaştı. İstihbarat Servisi, Nesterovschi’nin büyükelçiliğin diplomatik plakalı bir aracıyla Rusya yanlısı ayrılıkçı Transdinyester bölgesine götürüldüğünü ve burada Rus özel servislerinin koruması altına alındığını açıkladı. Nesterovschi, 2023 yılındaki yerel seçimler, 2024 başkanlık seçimi ve Moldova’nın Avrupa Birliği’ne üyeliğine dair ulusal referandum sırasında bir Rus yanlısı partiye yasa dışı para aktarmaktan suçlu bulunmuştu. Kendisinin siyasi amaçlı suçlamalarla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Moldova’nın Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, Rusya yanlısı politikaları sebebiyle Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda 22 Mart’ta gözaltına alındı. Mahkeme, Gutsul’un en az 30 gün gözaltında tutulmasına karar verdi. Gutsul, gözaltına alınmasını siyasi amaçlı olarak nitelendirerek suçlamaları reddetti. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eski ABD Başkanı Donald Trump’tan yardım istedi.