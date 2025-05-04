Moli’nin Hazinesi, Festivallere Seçildi

ARKAS BİLSEM ÖĞRENCİLERİNDEN ULUSLARARASI BAŞARI

İzmir’de bulunan Arkas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, yaşları 9 ile 13 arasında değişen bir grup ile “Moli’nin Hazinesi” adlı ilk kısa filmlerini uluslararası film festivallerine gönderdi. Stop-motion ve pixel-art teknikleriyle hazırlanan 4,5 dakikalık animasyon filmi, toplamda 3 farklı ülkede 4 festivalde gösterilecek. Arkas BİLSEM Kısa Film Ekibi oluşturduğu bu projeyi, Asya Çelik (9), Can Bahıt (9), Berrak Talya Ülcay (12), Aylin Çelik (13), Duru Zencir (13) ve Elif Güzel (13) gibi öğrenciler hazırladı. Kısa animasyon filminin müzikleri, Arkas BİLSEM Müzik Öğretmeni Filiz Şahin Gürsoy’un danışmanlığında Öykü Pak (12) tarafından gerçekleştirildi.

MOLİ’NİN MACERASI

Filmde, bilgisayar oyunu oynamayı seçen genç bir kız olan ‘Moli’nin, oynadığı oyunun içerisinde hapsolması ve sürpriz bir hazinenin peşine düşmesi anlatılıyor. Filmin uluslararası ilk gösterimi, 18 Nisan 2025 tarihinde ABD’nin Illinois eyaletindeki Arlee Theatre Film Fest’te yapılacak. Moscerine Film Festival’in ‘Odak Okul’ kategorisine seçilen film, 8 Mayıs 2025 tarihinde İtalya’nın Roma şehrinde gösterilecek. Daha sonra İspanya’nın İbiza adasında gerçekleşecek Ray of Light Awards film günlerinde ve ardından İtalya’daki 4’üncü Uluslararası Periferie Animate festivalinde de izleyicilerle buluşacak.

GELECEK PROJELERİ PLANLIYORLAR

Arkas BİLSEM Görsel Sanatlar Öğretmeni ve animasyon ekibinin danışmanı Engin Çetinkaya, “Farklı yaş gruplarından oluşan bir grup ile projeyi hayata geçirdik. İki öğrencimizin velisi ise sinema ve reklam sektöründe deneyimli oldukları için bu süreçte destek oldular. Geçen yıl nisan ayında projemizi almaya karar verdik, haziran ayında çizimleri ve çekimleri tamamladık. Kurguya yaz tatilinde başladık ve 2025 yılının Ocak ayında çalışmayı bitirdik. Mart ayında filmimizi birçok festivale gönderdik, bir ay içinde olumlu geri dönüşler aldık. İlk uluslararası gösterimimiz ABD’de gerçekleşti. 3 farklı uluslararası festivalde daha gösterim yapılacak.” şeklinde konuştu.

SANAT YETENEĞİ VE GELECEK HEDEFLERİ

Film sürecinde ekibin hikaye yazma aşamasına katılan Duru Zencir (13), “Herkes birer hikaye yazdı, oylama sonucu Talya’nın hikayesi seçildi. Ben, Aylin ile sahne dekorlarını tasarladım. Bu benim ilk deneyimim ve çok eğlenceliydi. Gelecekte sanat yönetmeni olarak bu alanda kariyer yapmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Asya Çelik (9) ise, “Filmdeki bazı karakterleri çizdim. Ortaya çıkardığımız için mutluyum.” dedi. Can Bahıt (9) da, yaratım sürecinde ailesinin desteğinin önemli olduğunu belirtti.