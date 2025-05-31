Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi’nde Tartışma

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE TARİH

Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan Mollafenari Aile Sağlığı Merkezi’nde bir olay meydana geldi. Aile hekimi Nurettin Ceylan, iddialara göre kan alma meselesi yüzünden Usame Aybay ile tartıştı. Dr. Ceylan, bu kavga sırasında Aybay tarafından darp edildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Darp raporu alan Ceylan, Aybay’dan şikayetçi oldu. Jandarmada verdiği ifadesinde, “Yanındaki kişinin tutmasına rağmen odama girerek kafama, yüzüme ve omzuma yumruk attı. Ben kendisine vurmadım; kendimi korumak amacıyla cenin pozisyonuna aldım. Sağlık ocağında bulunan diğer kişiler, şahsı odadan çıkararak beni kurtardı” şeklinde konuştu. Aybay, şikayet sonrası gözaltına alındı ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DARP İDDİALARI VE CEVAPLAR

Usame Aybay, kendisinin de darbedildiğini iddia ederek Dr. Nurettin Ceylan’dan şikayetçi oldu. Eski eşiyle yeniden evlenmek için gereken kan testi için sağlık merkezine geldiğini belirten Aybay, doktorun kendisine saldırdığını öne sürdü. Eski eşiyle beraber darp raporu alan Aybay, doktorun kendisine makasla saldırdığını söyledi. Aybay, “İlk vuran doktorun kendisiydi. Daha sonra vatandaşlar içeri girdi. ‘Hani ben doktora saldırıyorum’ düşüncesiyle beni tuttular. Beni tutarken bir yumruk daha sallamaya çalıştı ve ‘omzum’ dedi. Sonrasında yerine oturdu. Daha sonra omzunun çıktığını ve bana yönelerek, ‘Sen dua et, omzum çıktı; omzum çıkmasaydı sen görürdün’ dedi” şeklinde açıkladı.

MAĞDURİYETİ VE ÇIKAN SONUÇLAR

Aybay, tehditte bulunmadığını ve küfretmediğini de belirtti. “Ben suç işleyip de serbest bırakılmadım. Devletimiz, hiçbir savcımız suç işleyeni boşuna dışarı çıkarmaz. Benim suç işlemediğim, ilk vuran kişinin doktor olduğu tespit edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Ben kesici aletle yaralanmama rağmen serbest bırakıldım. Ben odadan çıktığımda sırtım dönük bir şekildeydi” dedi.