Molotoflu Kundaklama: Baba ve Oğul Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Karaman’da meydana gelen bir olaya ilişkin baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 2 gün önce iftar vaktinde Bahçelievler Mahallesi 1127. Sokak’ta yer alan tek katlı müstakil bir evde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişiler, pencere camlarını kırarak evin içine molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Bu saldırı sonucunda evde yangın çıkarken, bahçede park halinde bulunan otomobil de hasar gördü. Komşuların durumu fark etmesi üzerine saldırganlar geldikleri bisikletle olay yerinden kaçmayı başardı. İhbar üzerine, itfaiye ve polis ekipleri olay mahallesine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa bir süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Olay sırasında ev sahibi Turgut Özkal’ın ailesiyle birlikte iftar için kızıyla olduğu bilgisi alındı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olay sonrası, polis ekiplerinin failleri tespit etmek için başlattığı çalışmalarda, güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının verdiği bilgiler ışığında şüphelilerin Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğu belirlendi. Şüpheliler, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen baba ve oğlu, gazetecilerin “Evi neden kundakladınız?” sorusuna “Biz yapmadık, bizim alakamız yok” diye yanıt verdi.

ADLİ SÜREÇ

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Celalettin E. ile oğlu Talha E.’nin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, şüphelilerin kundaklanan evi Turgut Özkal’ın akrabası olduğu bilgisi edinildi.