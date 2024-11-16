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**Momo Salı Geceleri Şehirde Heyecan Yarattı**

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POPÜLER PLAJIN İSTANBUL HİKAYESİ

Çeşme’nin en sevilen plajlarından biri olan The Beach of Momo, 2019 yılından bu yana İstanbul’da da hizmet veriyor. Momo’nun şehre geleceğini duyduğumda, bu durumun nasıl olabileceğini merak etmiştim; fakat mekân kendini öyle sevdirdi ve benimsetti ki, İstanbul’un en rağbet gören sosyalleşme alanlarından biri haline geldi. Gündüzleri bir restoran olarak hizmet veren Momo, akşamları iç bölümünü bir bara dönüştürüyor.

HAVALI SALI GECELERİ

Şimdi artık şehirde ‘Momo Tuesday’ adını taşıyan havalı salı geceleri başladı ve içerisi dolup taşıyor. Hafta içi eğlenmenin zorlaştığı bir döneme girmiş durumdayız, zira fiyatlar oldukça yükseldi. Eğlence yerine insanların üzerlerine düşen hesapları konuştuğuna şahit oluyorum; ancak salı geceleri mekânda boş masa bulunmuyor ve yürüyebilecek alan dahi kalmıyor. Momo haftanın altı günü açık; yalnızca pazartesi günleri kapalı.

DJ PERFORMANSLARI VE REZERVASYON BİLGİLERİ

Yeni sezonla birlikte Momo Tuesday gecelerinde çeşitli konuk DJ’ler performans sergiliyor. Ancak rezervasyonlar oldukça sınırlı bir kapasiteyle yapılıyor. Örneğin, dünyaca ünlü DJ Valeron, geçen salı akşamı setin başındaydı. Akşam yemeği servisi…

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