Monaco, Paul Pogba İle Anlaşma Sağladı

PODBA’NIN YENİ TAKIMI MONACO OLDU!

Paul Pogba, yeşil sahalara dönüş hazırlıkları içinde bulunuyor. Fransız futbolcunun hangi takımla anlaşacağı merak edilirken, ülkesinin basını sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Juventus’ta doping nedeniyle futboldan men edilen Pogba, bireysel antrenmanlarına devam ediyor ve yakın zamanda Süper Lig’deki bazı kulüplerle de adı geçiyordu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, Monaco ile Pogba arasında yapılan görüşmeler başarılı bir şekilde tamamlandı. Tarafların anlaşmaya vardığı bildiriliyor. Şu an son pazarlıklar sürecinde olan Fransız yıldızın birkaç gün içinde Monaco’ya gelmesi bekleniyor. Pogba’nın dönüşü futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.