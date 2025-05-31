Mönchengladbach’ta Uçak Kazası Yaşandı

SPOR UÇAĞI KONUTUNUN TERASINA DÜŞTÜ

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde, Mönchengladbach kenti yakınlarında bir spor uçağı, bir evin terasına düştü. Bu talihsiz olayda, pilot dahil iki kişi yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerinde büyük bir yangın çıktı.

UÇAK KAZASI DETAYLARI

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, Alkersleben’den havalanan uçağın Mönchengladbach’a gitmekte olduğu belirtildi. 71 yaşındaki kadın pilot, Kleinenbroich üzerinde acil durum çağrısı yaptıktan hemen sonra evin terasına çakıldı. Pilotun uçakta tek başına olduğu ve uçuş planında da yalnız olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden diğer kişi ise evin 84 yaşındaki kadın sakini.

OLAYDA HASAR VE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Evin içerisinde büyük hasar meydana gelirken, çıkan yangına itfaiye hızla müdahale etti ve yangını söndürdü. Teknik yardım ekipleri (THW), olay sonrası hasarı incelemek amacıyla çalışma başlattı. Kazanın nedeni ise henüz netleşmedi. Polis ve uçak kazası araştırma ekipleri, olayın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve teknik veriler incelenerek, kazanın nasıl gerçekleştiği aydınlatılacak.