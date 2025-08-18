MoneyPay, TROY Altyapısına Geçiş Yaptı

HIZLANDIRILAN ÖDEME SİSTEMİ

Migros’un iştiraki olan MoneyPay, sunduğu kurumsal yan haklar ve bireysel dijital ödeme kartları için Türkiye’nin Ödeme Yöntemi olan TROY altyapısına geçiş yaptığını duyurmuş durumda. Bu stratejik iş birliği sonucunda, bireysel kullanıcılar ve kurumsal müşterilere ait yan hak kartları, Türkiye genelinde TROY logolu olarak kullanılabiliyor. MoneyPay, dijital ödeme platformunu kullanıcı deneyimini iyileştirme amacıyla Türkiye’nin ödeme sistemi olan TROY altyapısına taşımış bulunuyor.

GÜVENLİ VE KAPSAYICI ÖDEME DENEYİMİ

Bu iş birliği sayesinde MoneyPay kart kullanıcıları, TROY logolu kartlarla Türkiye genelinde temassız ödemeler, ATM işlemleri ve tüm yurt içi harcamalarını güven içerisinde gerçekleştirebiliyor. MoneyPay ve TROY arasındaki bu iş birliği, finansal teknolojiler ekosistemine ve kullanıcıların ödeme alışkanlıklarına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. MoneyPay, dijital ödeme çözümlerini yerli teknoloji ile destekleyerek, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılarına daha güvenli, kapsayıcı bir ödeme deneyimi sunmayı amaçlıyor.

YERLİ İŞ BİRLİĞİ VE VİZYON

Kurumların çalışanları için sunduğu yan hak kartları, bu dönüşümle birlikte yerli altyapıyla daha güçlü ve değerli bir hale geliyor. MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, “Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile yaptığımız bu iş birliği, MoneyPay’in dijital ödeme çözümleri alanındaki vizyonunu destekleyen önemli bir adım. Bireysel kullanıcılarımıza ve kurumlara sunduğumuz kartların artık TROY altyapısıyla hizmet veriyor olması hem yerli ekosisteme olan bağlılığımızın hem de kullanıcı deneyimi odağımızın bir yansıması. Yerli iş birlikleriyle büyümeye devam edeceğiz” sözlerini ifade etti.

YERLİ SİSTEMİN GÜCÜ

BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, “Dijital ödemeler alanında güçlü ve yaygın bir ağa sahip olan MoneyPay’in TROY altyapısını tercih etmesi ülkemizde geliştirilen milli ödeme sistemlerine duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu iş birliğiyle; daha fazla kullanıcıya ulaşmayı ve ülkemizde yerli ve güvenli sistemlerin kullanımının daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz. MoneyPay ile gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyon, ülkemizin önde gelen kuruluşlarının sürdürülebilir iş birliklerinin de güzel bir örneği” diyerek bu iş birliğinin önemini vurguladı.