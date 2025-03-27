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Monilya Hastalığına Karşı Çiftçiye Bilgilendirme

KİRAZ VE VİŞNE AĞAÇLARINA MONİLYA HASTALIĞI UYARISI

Pazarlar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede yetiştirilen kiraz ve vişne ağaçlarında görülen monilya hastalığı hakkında üreticilere önemli bilgiler aktardı. İlçenin tarımsal gelişimini desteklemek amacıyla yapılan bilgilendirme toplantılarında, teknik personel monilya hastalığının yayılmasını engellemek için enfekte olan dalların budanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca bu dalların bahçeden uzaklaştırılması ve etkili bir ilaçlama programının uygulanması gerektiğini vurguladı.

ÇİFTÇİLERE YENİ SEZON ÖNCESİ ÖNERİLER

Eğitimlerde sunulan bilgilerle birlikte, yeni sezon öncesinde doğru bakım ve besleme yöntemlerine dair çiftçilere çeşitli önerilerde bulunuldu. Üreticilerin, hastalıkla mücadelenin yanı sıra ürün verimliliğini artırmak için bu önerileri dikkate alması gerektiği belirtildi. Bu tür eğitimlerin, tarım süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

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