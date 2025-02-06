Monster’dan Şubat Ayı Eskisini Getir Kampanyası

KAMPANYA DETAYLARI VE TARIHLERİ

28 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya, kullanıcılara bilgisayarlarını yenileme fırsatı sunuyor. Yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla dikkat çeken Monster, şubat ayına özel kampanyasıyla öne çıkıyor. Yararlanmak isteyen kullanıcıların, çalışır durumdaki eski laptoplarını adaptör ve diğer aparatlarıyla birlikte Monster deneyim mağazalarına götürmesi gerekiyor. Kampanya dahilinde; Semruk S7 V9.1 ve alt modellerinde 10.000 TL, Tulpar T6 V2.1 Al Creator ve alt modellerinde ise 5.000 TL indirim uygulanıyor.

YÜKSEK PERFORMANSLI BİLGİSAYARLAR

Kampanyada öne çıkan yüksek performanslı bilgisayarlar arasında, Semruk S7 V9.1.3 modeli dikkat çekiyor. Bu model, Intel Core i7 13700HX işlemcisi ve RTX 4060 ekran kartıyla oyunseverlere etkileyici bir deneyim sunuyor. Diğer bir önemli model olan Tulpar T6 V2.1.5 AI Creator ise RTX 4070’in yüksek performansını, yapay zekâ destekli işlemcisi Intel Core Ultra 7 155H ile birleştiriyor. Bu laptop, içerik üreticilerine ve oyun tutkunlarına güçlü bir alternatif sunuyor.

ÜCRETSİZ BAKIM GARANTİSİ FAYDALARI

Monster’ın sunduğu Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi, kullanıcıların cihazlarından en yüksek verimi almalarını sağlıyor. Cihazlar, Monster teknik servis uzmanları tarafından titizlikle bakıma alınarak temizleniyor, termal macun değişimi, fan bakımı ve diğer gerekli iyileştirmeler yapılıyor. Bu hizmet, cihazın ömrünü uzatıyor ve maksimum performansla çalışma imkânı sunuyor. Üstelik garanti süresi sona erse bile, Monster deneyim mağazaları ve teknik servis noktalarından ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor.

TEKNOLOJİYİ YAKINDAN TANITMA FIRSATI

Monster Deneyim Mağazaları, en yeni Monster bilgisayarlarını ve Pusat aksesuarlarını yakından inceleme, performanslarını test etme ve uzman ekiplerden detaylı bilgi alma imkânı sunuyor. Burada oyun tutkunları ve profesyoneller, ihtiyaçlarına en uygun Monster ürünlerini deneyerek satın alabiliyor. Kampanya kapsamında İstanbul Küçükçekmece, Kadıköy, İzmir, Ankara ve Bursa’daki Monster Deneyim Mağazaları’ndan hizmet almak mümkün.

MONSTER HAKKINDA

Monster, yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile çevre birimi ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Ömür boyu ücretsiz bakım ve “oynayamıyorsan iade” hizmetleri ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektördeki farkını ortaya koyuyor. Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam eden şirket, yurt dışı operasyonlarını İngiltere, ABD, Tayvan ve Dubai ofisi ile Lefkoşa ve Berlin mağazaları üzerinden sürdürüyor.