Montella: “Biz Burada Kendimizi Kanıtlamak İstiyoruz”

A MİLLİ TAKIM MACARİSTAN MAÇINA HAZIRLANIYOR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi play-off turu maçı öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Montella, “Kurguları uzun zamandır oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık bir rakip. Biz burada kendimizi kanıtlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. A Milli Takım, yarın akşam saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta Macaristan ile karşılaşacak.

FUTBOLCULARA AÇIK KAPI

Montella, futbolcuları form durumlarına göre çağırdıklarını belirtti. “Tüm futbolculara kapımız açık. Emre Mor 2.5 yıl sonra geldi. Hepsini takip ediyoruz. En iyi olan kimse onlar buraya geliyor” dedi. Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat’ın aday kadroya alınmamasıyla ilgili soruya ise, “Olan futbolcularla ilgili konuşulması isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşulduğunda olan futbolculara saygısızlık yapıldığını düşünürüm. Çok iyi bir kaleci. Son dönemde de iyi performanslar sergiledi. Futbolda o pozisyonda hiyerarşi vardır. Takip ettiğimiz genç bir kaleci. Gelecekte burada yer bulacaktır. Bu sefer bu şekilde karar kıldık” diye yanıt verdi.

SAVUNMA SEÇENEKLERİ

Vincenzo Montella, iki maçta da savunmada hem 3’lü hem de 4’lü sistemle oynayabilecek futbolculara sahip olduklarını vurguladı. “İstanbul’da olması bizi ayrı heyecanlandırıyor” diyen Montella, “2007’den beri galibiyetimiz yok. Aynı hoca ile uzun zaman çalışıyorlar, iyi bir takım. Ben hoca olduğumdan itibaren Türkiye’de 4 maç yaptık, Samsun, Konya, Kayseri ve İzmir’de. 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tamamıyla birlikte tek yürek, tek bayrak olmamız gerekiyor. O yüzden rekabetleri unutmamız gerekiyor. Artık burada bayrağı temsil ediyoruz. Hep birlikte bu birlikteliği görmek istiyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor. İstanbul’da da olması bizi ayrı heyecanlandırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

ARDA GÜLER’E DİKKAT

Milli futbolcu Arda Güler’in Real Madrid’de az süre almasının hatırlatılması üzerine ise, “Herhangi bir futbolcu olarak olabilir, devamlılık olmazsa belirli bir sonra performans bakımından yüzde 100’ü veremeyebilirsiniz. Arda konusunda hassas davranmamız lazım. Çünkü çok özel bir futbolcu. Gerçekten de yeteneklerini hepimiz biliyoruz” dedi.

KENDİMİZİ KANITLAMAK İSTİYORUZ

Macaristan’ı değerlendiren Montella, “Kurguları uzun zamandır oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takıma karşı oynayacağız. Top kaptıklarında kontra atakları güçlü, duran toplarda etkili kullanan bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık bir rakip. Biz burada kendimizi kanıtlamak istiyoruz. A Ligi’ne çıkmak istiyoruz. Orada kendi rekabetimizi ortaya koymak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız” açıklamasında bulundu. Göreve geldikten sonra takımdaki birlikteliğin geliştiğini söyleyen Montella, bundan dolayı gururlandığını ifade etti. Ayrıca, Süper Lig’de oyun temposu konusunda gelişmeler olması gerektiğini de vurguladı.

DÜNYANIN EN İYİ 8. TEKNİK DİREKTÖRÜ

Teknik direktörlük yapan herkesin baskıya alışık olması gerektiğini belirten Montella, “Dün bir bilgi geldi. Performanslardan dünyanın en iyi 8. hocası seçildim. Bu beni şaşırttı. Futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bizi takip eden, dinleyen, ülkesini gururla temsil etmek isteyen bir gruba sahip olduğumuzu gösteriyor. Sonuç ne olursa olsun baskıları hissetmiyoruz. Ne olursa olsun pozitif olmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize yönelik yolumuza devam edeceğiz, Dünya Kupası Elemeleri gibi” diyerek sözlerini tamamladı.

– İSTANBUL