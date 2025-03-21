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Montella’dan Beşiktaş Sorularına Yanıt

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, MACARİSTAN’I MAĞLUP ETTİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan’ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından, teknik direktör Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda İtalyan teknik direktöre Beşiktaş ile ilgili bir soru yöneltildi. “Sizden önce bir gelenek vardı, üç büyüklerden mutlaka milli takıma futbolcu çağırılıp oynatılırdı. Bugün Beşiktaş’tan kimseyi göremedik, bunun özel bir sebebi var mı? Beşiktaşlı taraftarların tepkisi var bu konuda” şeklindeki soruya Montella, “Çok basit bir şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyi kimse onu seçiyorum. Milli takımda süremiz az oluyor ve fazla çalışamıyoruz. Formalara bakmadan seçim yapıyorum. Milli takımın ihtiyacına göre seçim yapıyorum. Daha önce de dediğim gibi milli takım her şeyden üstündür” yanıtını verdi.

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