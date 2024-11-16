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Spor

Montella: Gelecek Maç İçin Hedefimiz Var

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BERABERLİK SONRASI YAPILAN DEĞERLENDİRME

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. “Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir sonraki maçla birlikte istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz,” diyen Montella, oyuncularının performansından memnun kaldığını dile getirdi.

MAÇIN ANALİZİ VE GELECEK HEDEFLER

Montella, “Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı,” ifadeleriyle maçı özetledi. Gelecek maç için kazanma odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirterek, “Bir sonraki maçımızı kazanmaya odaklanacağız,” şeklinde konuştu.

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