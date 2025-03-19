Montella: İrfan Eğribayat Kararını Açıkladı

TEKNİK DİREKTÖR MONTELLA BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi play-offunda Macaristan ile İstanbul’da oynayacağımız ilk karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. Montella, Fenerbahçe’de Livakovic’ten forma kapan kaleci İrfan Eğribayat’ı kadroya almayışının nedenine ilişkin ilgi çekecek bir yanıt verdi. Kadro seçimini yaparken “Seçim yaparken form durumlarını takip ediyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımız yeteneklere, gençlere açık. Emre Mor’u 2.5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olan kimse, onlar buraya geliyor” sözleriyle açıkladı.

İRFAN EĞRİBAYAT HAKKINDAKİ KONULARA DEĞİNDİ

İtalyan teknik adam, “İrfan Can Eğribayat neden kadroya dahil edilmedi?” sorusuna ise “Ben genellikle olan futbolcularımızla konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak, olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde, orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık” yanıtını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, “Kadroda 3’lü sistemde oynayan çok oyuncu var. 3’lü oynama düşüncesi var mı?” sorusuna gülümseyerek karşılık vererek, “Bu soruya gülümsüyorum. Eskiden 3’lü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Genel iki maçı düşününce, 180 dakikalık bir maç var. 180 dakikada hem üçlü hem dörtlü oynayabilecek kapasitedeyiz” ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN İLE GEÇMİŞTEKİ BAŞARISIZLIK

2007 yılından itibaren Macaristan’a karşı galibiyet almadığımızı dile getiren Montella, “Dürüst olmak gerekirse, geçmişi değiştiremeyiz. Her zaman şu ana konsantre olmaya çalışacağım. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007’den beri Macaristan’a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye’de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul’da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor” şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulunan Montella, “Arda Güler konusuna gelince… Devamlılık olmazsa yüzde yüzünüzü veremeyebilirsiniz performans konusunda. Arda için hassas olmalıyız. Çok özel bir futbolcu. Gerçekten yeteneklerini hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı. Rakip Macaristan ile ilgili değerlendirmelerine de değinen Montella, “Komple bir takıma karşı iki maç oynayacağız. Kurguları oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takıma karşı oynayacağız. Topları kapınca güçlü yanları var. Duran toplarda iyiler. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık. Biz de kendimizi kanıtlamak, Uluslar A Ligi’ne çıkmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

MACARİSTAN TEKNİK DİREKTÖRÜ İLE İYİ İLİŞKİLER

Montella, Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi ile iyi ilişkiler içinde olduğunu belirterek, “Birkaç sene önce tanıştık. Saygı ve sevgi için bir ilişki var. Bizle eşleşince mutlu olmadı. Futbol bu. Karşı karşıya geleceğiz. Arkadaşım ama rakip olacağız. Futbolda her rakibin iyi futbolcuları vardır ama önce bizim güçlü taraflarımızı düşünmek var. En iyi şekilde hazırlanarak rakibin de güçlü yanlarını etkisiz hale getirmek. Benim bakış açım bu” şeklinde konuştu.

TAKIMIN GELİŞİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Açıklamalarına devam eden Montella, “Beni gururlandıran bir detay var gelişimimiz konusunda. Birlikteliğimiz yüksek, beraber hareket eden bir grubuz. Ülkemizi temsil ederek, tüm duygularımızı ortaya koyarak yapıyoruz. Her maçta bunu görebilirsiniz. Biz bu işi severek yapıyoruz. Bu işe olan aşkımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bunu da görmek beni en iyi şekilde gururlandırıyor” dedi. Takımın geliştirmesi gereken noktalara da değinen Montella, “Futbol hiçbir zaman düz bir yolda gitmez. Başarılı olmak için mental ve fiziksel olarak güçlü olmalısınız. Geliştirmemiz gereken yer tempo. Duraksanarak oynanan futbolla, tempolu futbol arasında fark oluyor. Önemli olan bizim ne yaptığımız. Bazen maçlar çok sert olabilir, bu tarz maçlar futbolda vardır” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI

Montella, “Dün bir bilgi geldi, ne kadar yeni bilmiyorum. Belirli performanslardan ötürü dünyanın en iyi 8. teknik direktörü seçildim. Bu beni şaşırttı açıkçası. Futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen, takip eden, ülkesini gururla temsil etmek isteyen bir gruba sahip olduğumuzu gösteriyor. Baskıları hissetmiyoruz, pozitif olmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize yönelik yolumuza devam edeceğiz, Dünya Kupası gibi… ” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Montella, “Marco Rossi’nin beraberliği kabul edeceğine inanıyor. Çok istiyorsa beraberliği, orada kazanacaksak burada beraberliği verebiliriz” ifadeleriyle toplantıyı tamamladı.