Montella Macaristan Maçı Beklentilerini Açıkladı

HAZIRLIK BAŞLIYOR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Montella, “Kurguları uzun zamandır oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık” ifadelerini kullandı. UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk maçı, yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleştirilecek. Maç öncesinde Montella, basın toplantısı düzenledi.

ONSUZLARLA İLGİLİ KONUŞMUYORUM

Futbolcularla ilgili yaptıkları seçimlerin form durumlarına dayalı olduğunu belirten Montella, “Tüm futbolculara kapımız açık. Emre Mor 2.5 yıl sonra geldi. Hepsini takip ediyoruz. En iyi olan kimse onlar buraya geliyor” şeklinde belirtti. Ayrıca, Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat’ın aday kadroya alınmamasıyla ilgili soruya, “Olan futbolcularla ilgili konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşulduğunda, olan futbolculara saygısızlık yapıldığını düşünürüm. Çok iyi bir kaleci” cevabını verdi.

İSTANBUL’DA HEYECAN VAR

Montella, rakip takımın başarısını ve uzun süre aynı teknik direktörle çalıştığını belirtti. “2007’den beri galibiyetimiz yok. Ben hoca olduğumdan beri Türkiye’de 4 maç yaptık, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tamamıyla tek yürek olmamız gerekiyor. Bu bizi heyecanlandırıyor. İstanbul’da olması, ayrı bir motivasyon sağlıyor” dedi.

ARDA’NIN YETENEKLERİ

Milli futbolcu Arda Güler’in Real Madrid’de az süre almasından dolayı performansına dikkat çeken Montella, “Arda konusunda hassas davranmamız lazım. Çünkü çok özel bir futbolcu. Gerçekten de yeteneklerini hepimiz biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendi hedefleri hakkında bilgi verirken Montella, “Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık. Biz burada kendimizi kanıtlamak istiyoruz. A Ligi’ne çıkmak istiyoruz” dedi. Takımdaki birlikteliğin ve oyun temposunun gelişmesini önemseyen Montella, kendisiyle birlikte takımın daha iyi bir durumda olduğunu da dile getirdi.

DÜNYANIN EN İYİ 8. HOCASIYIM

Teknik direktörlükteki baskıya alışık olduğunu vurgulayan Montella, son dönemdeki başarısından bahsederek, “Dün bir bilgi geldi. Performanslardan dünyanın en iyi 8. hocası seçildim. Bu beni şaşırttı” sözleriyle futbolcularına teşekkür etti. “Sonuç ne olursa olsun baskıları hissetmiyoruz. Pozitif kalmaya devam edeceğiz ve hedeflerimize yönelik yolumuza devam edeceğiz, Dünya Kupası Elemeleri gibi” diyerek bitirdi.

– İSTANBUL