Montella, Macaristan Maçında 6 Değişiklik Yaptı

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ ile oynanan son maçın 11’ine göre Macaristan karşısında 6 değişiklik gerçekleştirdi. UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında, A Milli Takım, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Montella, Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Yunus Akgün ve Arda Güler’in yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ı sahaya sürdü. Mert Günok ve Yunus Akgün ağrıları nedeniyle, Arda Güler ile Merih Demiral ise sarı kart cezasından dolayı kadroda bulunamıyor.

MAÇ KADROSU BELİRLENDİ

A Milli Takım, Macaristan karşısına şu 11 oyuncu ile çıktı: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz. Yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu, Can Uzun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül ve Emre Mor yer aldı.

TARAFTARDAN DESTEK

A Milli Futbol Takımı, maçı yalnız oynamadı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen karşılaşmada, tribünleri dolduran kırmızı-beyazlı taraftarlar, futbolculara tezahüratlarıyla moral verdi. Seremoni öncesinde dev Türk bayrağı açılışı yapıldı. Ayrıca tribünlerde Filistin’e destek pankartları asılarak, yaşanan olaylara dikkat çekildi. Macar taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini aldı.