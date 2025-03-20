Montella Milli Takımın Galibiyetini Değerlendirdi

A MİLLİ TAKIM BÜYÜK BİR AVANTAJ YAKALADI

A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off aşamasındaki ilk müsabakasında Macaristan’ı Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci’nin attığı gollerle 3-1 yenerek Budapeşte’deki rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etti. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından galibiyeti ve gelecek maç için değerlendirmelerde bulundu.

“Çok mutluyuz ama hiçbir şey bitmedi” diyerek söze başlayan Montella, “Maça çok iyi başladık. Golden sonra mesafeleri açtık ve rakibin kontra atak yapmasına izin verdik. İlk yarıda müthiş bir kalite gösterdiğimizi söyledim ve bunun devam etmesini bekliyorum. İstediğimiz skoru aldık ama asıl mücadele henüz bitmedi. Bu maçta ilk kez görev verdiğimiz iki futbolcu vardı, Deniz Gül ve Can Uzun. Kenan da 2005 doğumlu. Genç futbolcularımız da üstün performans göstermeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

DENİZ GÜL VE GELECEK POTANSİYELİ

İlk kez şans verdiği genç golcü Deniz Gül hakkında düşüncelerini paylaşan İtalyan teknik adam, “Herkesin potansiyeli çok yüksek. Deniz Gül, kendi takımında oynamıyor fakat milli takımda ilk defa süre aldı. Büyük bir potansiyeli var. Oğuz Aydın müthiş bir performans gösterdi ve iki golde katkısı var. Dengeli olmamız gerekiyor. İkinci maç var. Taze, genç bir yetenek ve daha da gelişmesi gerekiyor. Kulübünde de biraz daha fazla süre almasını umuyorum. Zamanı gelecektir. Fiziği çok iyi, onu da kullanmayı öğrenmesi gerek” ifadelerini kullandı.