Montella’nın Maç Sonu Açıklaması: ‘Türk Bayrağını Yüreğimizde Taşıyoruz’

GALLER MAÇI SONRASI ANALİZ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamındaki beşinci maçında Galler ile karşılaşarak, mücadeleyi 0-0 berabere tamamladı. Maç sonrasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, TV 8,5’a açıklamalarda bulundu. Montella, “Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiğimiz bir oyun vardı. Çok fazla pozisyon bulduk, çok az fırsat verdik. Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir dahaki maçta istediğimiz sonucu almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARA DUYGUSAL BİR BAĞ

Montella, değerlendirmesinde maçı analiz etmenin önemine vurgu yaparak, “Fiziksel ve zihinsel olarak enerjimizi hemen toparlanmamız lazım. Maç günü geldiğinde de en uygun olan takımı sahaya dizeceğiz. Bu performanstan sonra da zaten gurur duyuyordum futbolcularımla ama bugün de daha çok gurur duydum. Çünkü domine etmeye devam ediyoruz” dedi.

Türk Bayrağının Önemi

Teknik direktör, maçın atmosferine ve oyuncuların duygusal durumuna dikkat çekti. “Evinizde böyle bir atmosferde oynadığınız bir maçta berabere kalıyorsunuz ve soyunma odasına girdiğinizde üzüntülüyseniz, onlar da farkında ki bugün bu işi bitirebilirdik. Üstün oynamamıza rağmen yapamadık. O yüzden bu üzüntüyü görünce daha çok gururlanıyorum. Çünkü bu durum şu anlama geliyor; Türk bayrağımızı yüreğimizde hissederek sahaya çıkıyoruz. O yüzden daha da çok gururlanıyorum futbolcularımla” şeklinde konuştu.

MODERN FUTBOLDA STRATEJİK YAKLAŞIM

Montella, modern futbolun getirileri konusunda düşüncelerini paylaşarak, “Herhangi bir bahane sunmaya gerek yok. Elimizde olan futbolcularla en iyisini yapacağız. Bu bizim elimizde olan bir durum değil. Böyle bir takvimde, yoğun tempoda giden maçlarda sadece elinizdeki en iyilerle en iyisini yapmaya çalışacaksınız ki zaten bizde hep var” ifadesini kullandı.