Montella’nın Maç Sonu Değerlendirmesi Açıklamaları

AMİLLİ FUTBOL TAKIMI GALLER İLE BERABERE KALDI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’un beşinci maçında Galler ile karşılaştı. Maçın sonunda 0-0 beraberlik sonucu oluştu. Bu sonuçtan sonra A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabaka ile ilgili düşüncelerini aktardı.

MONTELLA’NIN MAÇ ANALİZİ

TV 8,5’a yaptığı açıklamada Montella, “Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiğimiz bir oyun vardı. Çok fazla pozisyon bulduk, çok az fırsat verdik. Maalesef beraberlikle bitti ama bir dahaki maçta istediğimiz sonucu almak istiyoruz,” diye belirtti.

Montella, “Maçı analiz etmemiz lazım. Fiziksel ve zihinsel olarak enerjimizi hemen toparlanmamız lazım. Maç günü geldiğinde de en uygun olan takımı sahaya dizeceğiz. Bu performanstan sonra da zaten gurur duyuyordum futbolcularımla ama bugün de daha çok gurur duydum. Çünkü domine etmeye devam ediyoruz,” şeklinde konuştu.

TEK BAYRAK, TEK YÜREK

Müsabakanın atmosferinden bahseden Montella, “Evinizde böyle bir atmosferde oynadığınız bir maçta berabere kalıyorsunuz ve soyunma odasına girdiğinizde üzüntülüyseniz, onlar da farkında. Bugün bu işi bitirebilirdik. Üstün oynamamıza rağmen başaramadık. O yüzden bu üzüntüyü görünce daha çok gururlanıyorum. Çünkü bu durum şu anlama geliyor; Türk bayrağımızı yüreğimizde hissederek sahaya çıkıyoruz. O yüzden daha da çok gururlanıyorum futbolcularımla,” dedi.

MODERN FUTBOLDA EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Montella, takımının durumu hakkında da “Modern futbolda herhangi bir bahane sunmaya gerek yok. Elimizde olan futbolcularla en iyisini yapacağız. Bu bizim elimizde olan bir durum değil. Böyle bir takvimde, yoğun tempoda giden maçlarda sadece elinizdeki en iyilerle en iyisini yapmaya çalışacaksınız ki zaten bizde hep var,” ifadelerini kullandı.