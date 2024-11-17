Montella’nın Maç Sonu Değerlendirmesi: ‘Türk Bayrağı Yüreğimizde’

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI GALLER ile BİR MAÇ YAPTI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’un beşinci karşılaşmasında Galler ile karşı karşıya geldi. 0-0 berabere biten bu önemli maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçla ilgili görüşlerini dile getirdi. TV8,5’a yaptığı açıklamalarda Montella, “Maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiğimiz bir oyun vardı. Çok fazla pozisyon bulduk, çok az fırsat verdik. Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir dahaki maçta istediğimiz sonucu almak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜM FUTBOLCULARIMA GURUR DUYDUM

Montella, maçın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Fiziksel ve zihinsel olarak enerjimizi hemen toparlanmamız lazım. Maç günü geldiğinde de en uygun olan takımı sahaya dizeceğiz. Bu performanstan sonra da zaten gurur duyuyordum futbolcularımla ama bugün de daha çok gurur duydum. Çünkü domine etmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Montella, maçın atmosferine dikkat çekerek, “Evinizde böyle bir atmosferde oynadığınız bir maçta berabere kalıyorsunuz ve soyunma odasına girdiğinizde üzüntülüyseniz onlar da farkında ki bugün bu işi bitirebilirdik. Üstün oynamamıza rağmen yapamadık. O yüzden bu üzüntüyü görünce daha çok gururlanıyorum. Çünkü bu durum şu anlama geliyor; Türk bayrağımızı yüreğimizde hissederek sahaya çıkıyoruz. O yüzden daha da çok gururlanıyorum futbolcularımla.” dedi.

BİZİM İÇİN BAHANE YOK

Son olarak, modern futbolda bahane sunma gerekliliğinin olmadığını vurguladı. “Elimizde olan futbolcularla en iyisini yapacağız. Bu bizim elimizde olan bir durum değil. Böyle bir takvimde, yoğun tempoda giden maçlarda sadece elinizdeki en iyilerle en iyisini yapmaya çalışacaksınız ki zaten bizde hep var.” şeklinde açıklamalarda bulundu.